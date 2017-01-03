9 futbolcu ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar Musa Sinan Yılmazer ve Mitchell Te Vrede`nin ardından Giresunspor ile yollarını ayıran Guido Koçer ile imza aşamasına geldi.

9 futbolcu ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar Musa Sinan Yılmazer ve Mitchell Te Vrede`nin ardından Giresunspor ile yollarını ayıran Guido Koçer ile imza aşamasına geldi.