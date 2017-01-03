Haber: S. Özge YÜCEL
9 futbolcu ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar Musa Sinan Yılmazer ve Mitchell Te Vrede`nin ardından Giresunspor ile yollarını ayıran Guido Koçer ile imza aşamasına geldi.
Yarın takımın kamp yaptığı otele gidecek olan Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı bu transferi bitirmesi beklenirken Boluspor`un 4-5 trasnfer daha yapması tahmin ediliyor. Daha önce Almanya`da ve Süper Ligde Gençlerbirliği`nde forma giyen Guido Koçer orta sahada ve kanatlarda görev yapıyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Giresunspor forması ile toplamda 11 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!