Haber: Ceylan BEYKOZ

Kırmızı beyazlılar dün devre arası kampına Antalya Belek`te start verirken akşam yapılan idmanda bir isim dikkatlerden kaçmadı. Boluspor`un henüz resmi imzayı attırmadığı ve Giresunspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Guido Koçer yeni takımıyla ilk idmanını yaptı. Boluspor`un diğer anlaşma sağladığı Hollandalı golcü Vrede`nin ise hafta sonuna kadar kampa katılması bekleniyor.

Kırmızı beyazlıların sakatlıkları bulunan yabancı oyuncularından Andre Santos ve Anco Jansen`in fizyoterapist ile çalışmalara başladıkları öğrenildi.