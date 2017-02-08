Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırıkkale, Ankara, Adana, Bolu, Gaziantep, Karaman, Konya ve Samsun'dan gelen sporcular, 17 Ağustos Spor Salonu'ndaki kapıştı. İki gün süren müsabakalardan sonra ikinci ligde bulunan 9 takımdan Adana Ayyıldız, Konya Selçuk, Samsun Kuzey Yıldız, Kırıkkale, Bolu ve Gaziantep ikinci etap maçları oynama hakkını elde ettiler. Müsabakaların açılış törenine Vali. M. İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adnan Vural, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkan Yardımcısı İlhami Kılınçkaya, protokol üyeleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Törende, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı İlhami Kılınçkaya'da, üç etaplı olarak voleybol ligine başladıklarını belirterek, sporculara başarı dileğinde bulundu. Kırıkkale Valisi Dr. M. İlker Haktankaçmaz ise salonda bulunan sporcuların gösterdiği azmin takdire şayan olduğunu dile getirip, "Engellere rağmen hayata tutunmanız, hiçbir engeli olmayan insanımıza örnek olacak davranışlar. Sizler bu müsabakalarda şampiyon olur ya da olmazsınız, ama böyle bir faaliyetin içinde olduğunuz için insanımıza bu anlamda örnek oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.