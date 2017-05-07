Haber: Aysun Beykoz
Konya, Adana, Samsun, Kırıkkale, Ankara, Gaziantep ve ilimiz dahil 9 takımın katılacağı müsabakalar öncesinde Bolulu bedensel engelliler oturarak voleybol (paravolley) takımı ve takım antrenörü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’i iade-i ziyarette bulunarak turnuva öncesinde istişarede bulundular. Bolu’da bir ilk olarak kurulan ve 2.lig’te faaliyet gösteren bedensel engelliler oturarak voleybol (paravolley) takımımıza katılacakları turnuvada başarılar dileriz.
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