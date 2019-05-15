Paravolleyciler GHSİM’de

Haber: Gönül Olutürk

Oturarak Voleybol Takımı oyuncuları ve voleybol antrenörü Nihal TANRIKULU, İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA ile birlikte geçirdikleri müsabaka döneminden ve final müsabakasına yaptıkları hazırlık çalışmaları hakkında sohbet ettiler. ÇİLKARA Oturarak Voleybol takımını gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti ve Haziran ayında gerçekleşecek olan Oturarak Voleybol Final Müsabakalarında başarılar diledi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Gençli ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak nazik ziyaretlerinden dolayı Oturarak voleybol takımımıza ve antrenörümüz Nihal TANRIKULU’na teşekkür eder; Final müsabakalarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.