Haber: Esra Öztürk

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınaların yayınlandığı 52.Yıl mesajı şu şekilde “52 yıllık şanlı tarihe sahip, Türkiye’nin güzide kulüplerinden biri olan Boluspor camiasının bir parçası olduğum için çok mutluyum. Türk Futbolunda çok önemli bir yere sahip olan, 20 sezon Süper Ligde oynamış, 2 Başbakanlık Kupası kazanmış, Türkiye Kupası finali oynamış Boluspor’un yerinin daima Süper Lig olduğunu ve bu özlemin 52’nci yılda son bulmasını tüm içtenliğimle temenni ediyorum. Geçmişte yaşanan başarılara bir yenisini daha eklemek dileğiyle, tüm Boluspor camiasının 52’nci yılı kutlu olsun.”