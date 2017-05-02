HABER: Aysun Beykoz

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle; “02-07 Mayıs tarihleri arasında yeni Boluspor logolu Passolig Kart alan taraftarlarımıza tercihe göre BİR maç bileti ücretsiz olacaktır. Yeni Boluspor Passolig Kart alan taraftarlarımıza ücretsiz maç bileti, 04.05.2017 günü oynayacağımız Adana Demirspor karşılaşması için 04.05.2017 saat 14:00'e kadar, 07.05.2017 günü oynayacağımız Şanlıurfaspor maçı için 07.052017 saat 16:00'ya kadar devam edecektir. Bilet satışları, 02.05.2017 Salı günü Bolu Atatürk Stadyumu Passolig Gişesi ve passo.com.tr'de başlayacaktır.”