HABER:Ceylan Beykoz

Öğle saatlerinden itibaren Bolu Atatürk Stadyumu’nda uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Bolusporlu taraftarlar sıranın birer birer yarım saatte ilerlediğinden şikayetçi oldular. Sistem oldukça yavaş işlediğini belirten Bolusporlu taraftarların bir bölümü bilet ya da passolig kart almaktan vazgeçip sırayı terketti. Bozuk para olmadığı için geri çevrildiklerini söyleyen Bolusporlu taraftarlar, “Sabahtan kart çıkartamıyoruz. Saat 14.00’te gelin” diyorlar. “Millet kart almasın diye gerekenler yapılıyor” şeklinde görüş bildirdiler.