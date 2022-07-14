Pato'nun Konyaspor’a transferi gündemde

Haber. S. Özge Yücel

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor derken İtalyan basının haberine göre Alexander Pato Türkiye Süper Ligi’ni geçtiğimiz sezon 3. Sırada bitiren Konyaspor’un radarına girdi.

Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan yeşil-beyazlılar iyi bir golcüyle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, önemli bir Transfer iddiası ortaya atıldı.

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan Konyaspor, gözünü transfere dikti. İtalyan basınında yer alan haberde; Konyaspor'un, Brezilyalı golcü Pato ile transfer görüşmesi yaptığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun, kariyerindeki bir sonraki durağı bulduğu ifade edildi.

Çizme basını, haberi 'Alexander Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar Konyaspor cephesinde de heyecan yarattı. Tuttomercato'nun haberine göre; MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için Yeşil-Beyazlılar yoğun mesai harcıyor.

Şu anda Orlando City formasını giyen Pato, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde; Milan, Chelsea, Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Pato, hemen hemen her dönem Türk takımlarının transfer gündemindeydi. Öyle ki oyuncunun adı farklı transfer dönemlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ev Trabzonspor'la da anıldı.

Hücumun farklı noktalarında oynayabiliyor

Tam adıyla Alexandre Rodrigues da Silva (Pato), Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Pato Branco ilçesinde dünyaya geldi. 2 Eylül 1989 doğumlu futbolcu 32 yaşında. Oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Alexandre Pato, futbola Brezilya Serie A'nın köklü kulüplerinden Internacional'de başladı. Uzun süre bu takımın altyapısında oynadıktan sonra henüz 16 yaşındayken A Takıma yükseltildi. Internacional'deki bir sezonluk performansı onu Avrupa'da popüler hale getirdi. Özellikle, 2006 yılındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alması popülaritesini artırdı.

6 ay kulüp bulamadı

21 Ağustos'ta Sao Paulo'daki kontratı feshedilen Alexandre, 6 ay kulüp bulamadı. Oyuncunun menajerleri dünyanın dört bir tarafındaki kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdi. Şubat 2021'de MLS ekibi Orlando City, Pato'ya kontrat götürdü.

Aralık 2022'ye kadar süren kontratı imzalayan Alexandre Pato, burada da beklentilerin bir hayli ötesinde kaldı. 1,5 sezonda 19 maça çıkmasına karşın 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Alexandre Rodrigues da Silva (Pato), 16 yıllık futbol kariyeri boyunca 416 maça çıkıp 163 gol attı, 51 kez asist yaptı. 36 kez sarı kart görmesine karşın hiç kırmızı kart cezası almadı. Aynı zamanda 27 kez Milli formayı giyen futbolcu, 10 kez fileleri sarstı.