Payas-Bolu Maçı Yayınlanmayacak

Haber: Erdal Tanrıverdi
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçlarının naklen yayın programı şöyle:
24 Eylül Salı
13.00: Y.Çorumspor-Kasımpaşa (A Spor)
15.00: Muğlaspor-Bursaspor (A Spor)
16.30: Şanlıurfaspor-24 Erzincanspor (A Spor)
18.30: Balıkesirspor-Vanspor (A Spor)
20.30: Kocaelispor-Sivas Belediye (A Spor)
25 Eylül Çarşamba
13.00: Hacettepe-Denizlispr ( A Spor)
15.00: Manisa FK-Elazığ Belediye (A Spor)
16.30: Kahramanmaraş-Karagümrük (A Spor)
18.30: Diyarbekirspor-Eskişehirspor ( A Spor)
20.30: Göztepe-Yozgatspor ( A Spor)
26 Eylül Perşembe
13.00: Kırıkkale BA-Denizlispor (A Spor)
14.30: Hatayspor- Siirt İÖİ (A Spor)
16.30: Gençlerbirliği-Osmaniyespor (A Spor)
18.30: Akhisarspor-Bayburt GÖİ ( A Spor)
20.30: Sakaryaspor-Çankırıspor (A Spor)