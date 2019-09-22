Payas-Bolu Maçı Yayınlanmayacak

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçları yarın oynanacak olan mücadelelerle başlayacak. Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre Payasspor-Boluspor maçı yayın programında yer almıyor.

Payas-Bolu Maçı Yayınlanmayacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçlarının naklen yayın programı şöyle:

24 Eylül Salı

13.00: Y.Çorumspor-Kasımpaşa (A Spor)

15.00: Muğlaspor-Bursaspor (A Spor)

16.30: Şanlıurfaspor-24 Erzincanspor (A Spor)

18.30: Balıkesirspor-Vanspor (A Spor)

20.30: Kocaelispor-Sivas Belediye (A Spor)

25 Eylül Çarşamba

13.00: Hacettepe-Denizlispr ( A Spor)

15.00: Manisa FK-Elazığ Belediye (A Spor)

16.30: Kahramanmaraş-Karagümrük (A Spor)

18.30: Diyarbekirspor-Eskişehirspor ( A Spor)

20.30: Göztepe-Yozgatspor ( A Spor)

26 Eylül Perşembe

13.00: Kırıkkale BA-Denizlispor (A Spor)

14.30: Hatayspor- Siirt İÖİ (A Spor)

16.30: Gençlerbirliği-Osmaniyespor (A Spor)

18.30: Akhisarspor-Bayburt GÖİ ( A Spor)

20.30: Sakaryaspor-Çankırıspor (A Spor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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