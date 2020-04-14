Pazar Tezgahından Milli Takıma!..

Özel Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Hal Pazarı’ndan kazandıkları ile kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayan milli sporcu Berat Kalafat 11 yaşında hentbole başladı. Kalafat, Kültür İlköğretim Okulu’nda ilk öğretimini gerçekleştirirken yaşıtlarının arasında fiziksel olarak daha çok gelişme gösterince Beden Eğitimi Öğretmeni Bekir Özseçer’in dikkatini çekti ve hentbol antrenmanlarına çağırıldı. Berat’ın hayatı hentbol takımına seçildiği gün değişmeye başladı. Berat daha sonra eğitimini Spor Lisesi öğrencisi olarak devam ettirdi ve mezun oldu.

Sebenspor’da Oynadı, Milli Takıma Yükseldi

Berat Kalafat küçük yaştan itibaren amcasının yanında pazarda çalışıyordu. Arkadaşları üniversitede okurken kendisi amcası ile birlikte çalışmaya karar verdi ve Pazar tezgahında şimdilerde tek başına çalışmaya devam ediyor. Sebenspor’da genç yaşında oynamaya başlayan Berat Kalafat, Liseler Türkiye Şampiyonası 2.liği, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, 2.Lig Şampiyonluğu, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye dereceleri gibi birçok başarıya imza atarak milli takım kurmaylarının da dikkatini çekti. Şu an da Sebenspor’da aktif olarak 1.ligde spor hayatına devam eden 20 yaşındaki genç oyuncu takımda pivot mevkinde görev yapıyor ve aynı zaman da U 20 milli takımında yer alıyor. Koronavirüs salgını olmasa genç oyuncu Haziran ayında milli takım kampında olacaktı.