Haber: Semih BAYKAL

‘TFF 1. Lig’in Süper Lig’den kalır yanı yok!’

“Boluspor’da forma şansı bulduğum için çok mutluyum. Bolu güzel ve şirin bir şehir. TFF 1. Lig, Süper Lig’e göre mücadeleci bir lig. Bu ligde savaşmak gerekiyor. Mücadeleci olduğundan dolayı da zaman zaman hatalarda yapılıyor. Zor bir lig, mücadele konusunda Süper Lig’den kalır yanı yok”

‘Beşiktaş’tan gelmek üzerimde baskı yaratmıyor’

“Son 3 haftada kazandığımız maçları kazanmamız gerekiyordu. İyi oynayarak kazandık. Altınordu maçında da iyi başladık. Fakat kaybettiğimiz zaman karşılaşma dönmedi. Maçta son bölümü beklediğimiz gibi geçiremedik. Şu anda Milli maç arasını iyi değerlendiriyoruz. Takımımızda çok iyi isimler var. Beşiktaş’tan gelmek üzerimde baskı yaratmıyor. Tecrübeli futbolcularla çalışmak artı yönde etkiliyor. Her şey rayına oturduğunda daha güzel olacak. Ben yakın geleceğe odaklı yaşıyorum. Hedefim şu anda Boluspor’da başarı yakalamak”

‘Türk futbolu majör liglerle yarışmak istiyorsa yabancı kuralına takılıp kalmamalı’

“TFF 1. Lig’e transferimde yabancı kuralı etkili olmadı. Yabancı kuralıyla oynamamak lazım. Gelen oyuncular fayda sağlayarak geliyor. Bu da Türk futboluna katkı sağlıyor. Yabancı kuralı eleştirilenin aksine Milli takıma fayda sağlayacaktır. Türk futbolu majör liglerle yarışmak istiyorsa yabancı kuralına takılıp kalmamalı”

Türkiye-İzlanda maç yorumu!

“Türkiye – İzlanda maçı zor bir karşılaşma olacak. İzlanda da iyi bir takım. İzlanda kaybederse zor bir viraja girecek. Türk Milli Takımı kazanırsa, Hırvatistan galibiyeti anlam kazanacaktır”

‘Beşiktaş denilince aklıma kötü bir şey gelmeyecek’

“Beşiktaş günleri benim için özel ve vazgeçilmez bir deneyim oldu. Beşiktaş’ta şans buldum. Yeterince de şans buldum. Beşiktaş yıllarım kariyerimde çok işime yarayacak. Beşiktaş güzel ve iyi bir tecrübeydi. Beşiktaş denilince aklıma kötü bir şey gelmeyecek”

Pepe hakkında flaş sözler!

“Pepe çok iyi bir futbolcu. İşine son derece saygılı. Beşiktaş’a geldi. Beşiktaş’ta şu anda Avrupa’nın en iyi kulüplerinden. Kimse, ‘Pepe Beşiktaş’a transfer oldu, geriledi’ diye düşünmesin”

‘Beşiktaş’ın şampiyon olmasını istiyorum’

“Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yapmak zor ve süper iş. Gruptan Beşiktaş’ın çıkmasını isterim. Süper Lig’de lider Galatasaray ile arasında puan farkı var.Fakat kapatılacak bir fark. Gönlüm Beşiktaş’tan yana ligde şampiyon olmasını istiyorum. Beşiktaş’ın benim kalbimde yeri çok ayrı.”