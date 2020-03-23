Peki şimdi ne olacak?

Haber: C.Kutay Aykan

Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe- Trabzonspor ile Antalyaspor-Alanyaspor arasında 21-22 Nisan'da oynanması planlanan ancak ertelenen rövanş maçlarıyla TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de normal sezonun bitmesinin ardından oynanacak Play-Off müsabakalarının takvimi soru işareti. Liglerde normal sezonu sağlıklı şekilde bitirmeyi planlayan Federasyon henüz bu konuda karar almış değil.

UEFA DA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Polonya'daki Avrupa Ligi maçlarını virüs etkisini kaybedene kadar askıya almıştı. Haziran ayının sonlarına göre oynanması planlanan finaller öncesinde ise son 16 Turu maçları için çözüm arayışında olan UEFA, sonrasında çeyrek final maçlarını tek maçlı eleme sistemiyle oynatacak. Ardından kalan 4 takım da İstanbul'da, tek maçla yarı final ve final olmak üzere bir sistemle sezona nokta koyacak. Final-Four'un bu ortamda kesinlikle seyircisiz oynanacağı belirtildi.