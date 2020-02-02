“Penaltı Kararı Çok Ağır”

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yüksek tempoda bir karşılaşma olduğunu belirterek, “Bu iyi mücadele için iyi oyun için iki takımı da kutlamak lazım. Gerçekten çok zor şartlarda zor bir mücadele oldu. Ağır bir mücadele oldu. Oyunun temposu son dakikaya kadar hep en yüksek seviyede oldu. Geçen hafta Adana Demirspor’da son 10 dakikadaki dönüş, orada yakalanan enerji bu haftaya çok ciddi anlamda sirayet etti. Takımın enerjisi çok üst seviyedeydi. Karşımızdaki takım bence, bu ligin çok üst seviyesinde. Kadro kalitesi var, çok yetenekli oyunculardan kurulu. Beşiktaş’ı 3’er gollü galibiyetlerle yenen güçlü bir takıma karşı oynadık. Bence penaltı çok ağır bir karar. Hakemler biraz kovalasalar her maçta en az 3 tane penaltı çıkar. Yani pozisyonda dikkat edilirse Aykut, İsmail’e doğru yaslanıyor ve kendini bırakıyor. Biz pozisyonu izledik. Yapacak bir şey yok” dedi. “Rakibe göre daha dezavantajlıydık” Erzurumspor’un kendilerinden daha avantajlı olduğunu söyleyen Özköylü, “Oyuncuların mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum. Biz çok yeni bir takımız. 9 tane yeni gelen oyuncumuz var. Daha dün imza atan oyuncumuzu mecburiyetten oynatmak zorunda kalıyoruz. Geri kalan oyuncularımız takıma her geçen gün adapte oluyorlar. Sakat oyuncularımızın takıma katılması kadro kalite ve derinliğimizi daha da yukarı çıkarıyor. Bunun devamlılık haline getirmemiz gerekiyor. Rakibe göre daha dezavantajlıydık. Onlar 6 aydan beri beraber oynuyor. Bizim onlar karşısında bir adım geride olmamıza neden oldu. Bazı bölümlerde onlardan daha iyi oynadık. Neticede 1 puan ile ayrıldık. Tam hazır olmadığımız dönemde aldığımız 1 puan gerçekten önemli” şeklinde konuştu.