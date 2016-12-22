Haber: S.Özge YÜCEL

Analizimize göre TFF 1.Ligde şimdiye kadar atılan tüm penaltılar çıkartıldı ve puan durumu tekrar hesaplandı. TFF 1.Ligde 2016-2017 sezonu da hakem hatalarının tartışılmasıyla geçiyor. Olay Gündem Spor Servisi, TFF 1.Lig`de son dönemlerde verilen tartışmalı penaltı kararları üzerine ilginç bir uygulamaya imza attı. Buna göre Lig`de takımların kullandığı tüm penaltılar istatistiklerden çıkartıldı. Penaltıdan atılan gollerin çıkartılmasıyla puan durumunu tekrar hesaplayan Olay Gündem Spor Servisi`nin bu uygulaması sonrası ligde lider değişti. Boluspor liderlik koltuğuna otururken takipçilerinin yerleri de değişti. Penaltısız ligde 30 puanlı olan Boluspor`u 29 puanla Sivasspor takip ediyor.(Not: Puan sıralamasını etkilemeyen penaltı golleri analizde yer almamıştır)

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.