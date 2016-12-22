Süper Lig`de son haftalarda verilen ya da verilmeyen penaltılar tartışma çıkarmıştı. Konuyla ilgili olarak Olay Gündem Spor Servisi ilginç bir analiz yaptı. Yaptığımız araştırmaya göre penaltı golleri olmasa Boluspor ligin lideriydi.
22 Aralık 2016 Perşembe 09:06
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Haber: S.Özge YÜCEL
Analizimize göre TFF 1.Ligde şimdiye kadar atılan tüm penaltılar çıkartıldı ve puan durumu tekrar hesaplandı. TFF 1.Ligde 2016-2017 sezonu da hakem hatalarının tartışılmasıyla geçiyor. Olay Gündem Spor Servisi, TFF 1.Lig`de son dönemlerde verilen tartışmalı penaltı kararları üzerine ilginç bir uygulamaya imza attı.
Buna göre Lig`de takımların kullandığı tüm penaltılar istatistiklerden çıkartıldı. Penaltıdan atılan gollerin çıkartılmasıyla puan durumunu tekrar hesaplayan Olay Gündem Spor Servisi`nin bu uygulaması sonrası ligde lider değişti. Boluspor liderlik koltuğuna otururken takipçilerinin yerleri de değişti.
Penaltısız ligde 30 puanlı olan Boluspor`u 29 puanla Sivasspor takip ediyor.(Not: Puan sıralamasını etkilemeyen penaltı golleri analizde yer almamıştır)
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