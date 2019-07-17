Penaltılarla Şampiyon Saray Pastanesi

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maça ilgi son derece yüksekti. Maç öncesi tribünler, saha kenarı ve Amatörevi taraftarlar ve sporcu aileleri ile doluydu. TFFHGD Başkanı Arif Ergün’ün yönettiği maç öncesi 2 takım da finale yenilgisiz gelmişti. Kıran kırana geçen ve son derece keyifli geçen mücadeleye 2 takım da siyah formalarla çıkınca, Anahtarcı Emin Takımı mücadeleye yeleklerle devam etti. Maçın 3.dakikasında Bülent kaleciden dönen topu tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Akkent Toar Yapı’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarının tamamına yakınında ise Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı daha baskılı oynadı. Mücadelenin bitimine 8 dakika kalan Ömer’in eliyle oynaması dolayısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasına gelen Engin topu ağlarla buluşturunca maça denge geldi: 1-1. Bu skor maçın da sonucu oldu. Normal süresi 1-1 biten maçın sonunda penaltı atışlarına geçildi. İlk penaltıyı kullanan Akkent Toar Yapı’dan Bülent hata yapmadı. Bu gole Yetiş cevap verdi ve eşitlik bozulmadı. Akkent Toar Yapı’dan sırasıyla Arif, Ömer, Yılmaz ve Erhan, Saray Pastanesi’nden ise Volkan, Bahadır, Sercan ve Engin fileleri bulan isimler oldu. 5’er penaltıda eşitlik bozulmadı. 6.atışlarda Akkent Toar Yapı’dan Özgür topu direğe nişanlayınca, Saray Pastanesi avantaj yakaladı. Yılmaz’ın attığı penaltı golü ile Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı turnuvayı 7-6’lık skorla şampiyon tamamladı. Maçtan sonra şampiyon takım şampanya patlatıp, meşale yakarak sevinç gösterisi yaptı.

Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin: Ahmet, Adem, Ali, Bahadır, Engin, Gökhan, Sercan, Yetiş, Sinan, İlkay, Volkan, Hacı, Mustafa, Fatih, Savaş, Ali Osman

Akkent Toar Yapı: N.Tolga, Kamuran, Feridun, Bülent, Erhan, Arif, Abdullah, Hilmi, Nedim, Sacit, Musa, Murat, Ömer, Özgür, Rıdvan