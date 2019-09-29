Penaltıyı Gole Çeviremedi

Boluspor'un gol beklediği en önemli isim olan Rydell Poepon İstanbulpspor maçında beraberlik şansımızı yitiren isim oldu.

Penaltıyı Gole Çeviremedi

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı beyazlı ekibimiz ligde oynadığı ilk 5 maçta sadece 2 gol kaydederken, bu gollerde tecrübeli golcü Rydell Poepon'dan gelmişti.  Poepon İstanbulspor maçında beraberlik şansını yakaladığımız 36. dakikada penaltı atışını kullanırken, topu filelerle buluşturamadı. Ümraniyespor maçında kazandığımız penaltıyı gole çeviren Rydell, galibiyet için çıktığımız İstanbulspor maçının kırılma anına tatsız bir şekilde adını yazdırdı. Tecrübeli oyuncunun son saniyedeki dokunuşu tabelayı değiştirse de, sonucu değiştirmedi.    

Esra Perçin

Esra Perçin

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