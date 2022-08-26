Pendikspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'de flaş teknik adam değişikliği... Ligin yeni ekiplerinden Pendikspor, tecrübeli futbol adamı Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi Pendikspor, ligin ilk maçında Erzurumspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. 2. maçta ise kendi sahasında Altay'ı 90+8'de attığı golle 1-0 yenmişti.

20 Puan farkla şampiyon yaptı

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Trabzonspor forması giyen Osman Özköylü, geçtiğimiz sezon Pendikspor'u tam 20 puan farkla şampiyon yapmıştı. 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 34 maçta 77 puan toplayan Pendikspor, en yakın rakibi Amed Sportif'in açık ara önünde mutlu sona ulaşmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk değişiklik Tuzlaspor'dan

Spor Toto 1. Lig'de ilk teknik adam değişikliği Tuzlaspor'dan gelmişti. İstanbul ekibi, 2 maçta alınan 1 puanın ardından Cenk Laleci ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştı.