Pendikspor'un ana sponsoru Siltaş Yapı oldu

Haber: Süleyman Kurt

Forma göğüs sponsorluğunu da içeren anlaşma çerçevesinde Pendik Stadyumu'nun ismi yeni sezonda ‘Siltaş Yapı Pendik Stadyumu' olarak değişecek.

Siltaş Yapı, geçtiğimiz senelerde forma sponsoru olduğu ve bu yıl Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor'un 2022-2023 sezonu ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni 12 Ağustos Cuma günü Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Türkoğlu ve Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti.

“Şimdi bizi destekleyenleri mutlu etme zamanı”

Törende konuşma yapan Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Türkoğlu, “Spor Toto 1. Lig'de hedeflerimiz doğrultusunda mücadele etme ve bizi destekleyenleri mutlu etme zamanı geldi. Siltaş Yapı ile detaylı bir partnerliğe başlıyoruz. Pendik semtimize değer veren ve burada yıllardır önemli faaliyetlerde bulunan Siltaş Yapı'ya bu sponsorluk için kulübümüz adına teşekkür ederim. Bundan sonraki amaçlarımıza ulaşma yolunda iş birliğimizin büyük bir önemi olacak, hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“Pendikspor'a olan desteğimiz her zaman, her koşulda devam edecek”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ise “Biz iş dünyasında 40 yılı aşkın geçmişe sahip bir aile şirketiyiz. 2011 yılında ise tüm enerjimizi inşaat sektörüne yoğunlaştırma kararı aldık ve Siltaş Yapı'yı hayata geçirdik. Pendikspor ile uzun yıllardır bir gönül bağımız bulunuyordu. Geçtiğimiz yıllarda forma sponsorlarıydık. Bugün imzaladığımız anlaşma sonucunda ise maçlarını heyecanla izlediğimiz, her daim Tüm Pendiksporluları takımımızı desteklemek adına yeni sezonda Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'na bekliyoruz. Yolumuz açık olsun.” şeklinde konuştu.