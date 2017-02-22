HABER: Ceylan BEYKOZ

TFF 1.Lig’in gol makinası ‘’Peopen’’ ilk röportajı için Yetkin Etkin’i tercih etti.

Rydell Peopen’in Yetkin Etkin’le röportajı;

‘’Daha fazla gol atabilirim.’’

‘’Bireysel olarak 12 gol attığım için mutluyum ama takım arkadaşlarımın bunda payı büyüktü. Biz ön tarafta çok alternatifleri olan bir kulübüz. Daha fazlasını atabileceğimi düşünüyorum. Zor bir lig olmasına rağmen bu kulüpte kendimi çok iyi hissediyorum.’’

‘’Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız.’’

‘’İlk yarıya iyi başlamıştık devre Arassına girerken işler istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi tekrar iyi organize olarak kazanmaya başlamalıyız. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız.’’

‘’Gol krallığı neden olmasın…’’

‘’Şu anda gol krallığı ile ilgili konuşmak için biraz erken. Ben biraz daha takım oyuncusuyum diyebilirim. Tabi ki sezon bittiğinde her golcü gibi sezonu en yukarıda bitirmek istiyorum, yanında krallık gelirse neden olmasın.’’

‘’Hiçbir takımdan eksiğimiz yok!’’

‘’İlk sezonum olmasına rağmen bu takımın potansiyeline güveniyorum. Bir takım hariç bütün takımlarla oynadığımız için hiçbirinden kötü değiliz. Maç maç bakarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Biz hedefimizi en yukarıya koyduk ama oynamadan kazanamıyorsunuz. Önce iyi oynayıp sonra hedefimize yürüyelim.’’

‘’TFF 1.Lig sert bir lig…’’

‘’TFF 1.Lig seviyesini Fransa 2.Ligi’ne çok benzetiyorum. Fiziksel dayanıklılık ve temas çok fazla oluyor. Sert bir mücadele olduğu için güçlü olmanız şart oluyor. Hollanda Ligi’nde alan daha fazla buluyorsunuz o zaman taktiksel farklar artıyor. Türkiye Ligi zor ve mücadeleci bir lig...’’

‘’Türk insanları sıcak, yemekler çok güzel.’’

‘’Bolu halkı ve hatta Türk insanları çok sıcak kişiler. Burada beni çok iyi karşıladılar her gördüklerinde fotoğraf çekiliyorlar, futbol öncelik sıralamasında en üstte yer alıyor. Yemekler konusunda Türk mutfağı en iyisi diyebilirim. Burada kendimi evimde hissediyorum. Aslında yabancı gibi değil sanki sizlerden biriymiş hissiyatını oluşturuyorlar. Bu yüzden tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.’’

‘’Sakin biriyim.’’

‘’Ben özel hayatımda çok sakin bir yapıya sahibim. Antrenmanlarda %100’ümü vererek hocalarımın verdiği direktörleri uygulamaya çalışıyorum.’’

‘’Fuat Çapa istediği için Boluspor’u seçtim.’’

‘’Buraya transferimde Fuat Çapa’nın önemli bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Projesi olan bir takım olacağını söyledikten sonra hiç düşünmeden sorgulamadan kabul etti. Bizimle özel olarak ilgileniyor ve bireysel çalışmalar konusunda seviyelerimizin üstüne çıkabilmek için çalışıyor.’’

‘’Andre Santos ile iyi anlaşıyoruz.’’

‘’Takım içinde en çok Andre Santos ile iyi anlaştık. Sakatlığından kaynaklı bir süredir bizlerle birlikte olmadığımız için yokluğunu hissediyoruz. Muhteşem kariyere sahip bir isim. Şimdi yeni bir Hollandalı oyuncu Vrede takıma katıldı.’’

‘’Bolu çok soğuk ve hava şartları zor bir şehir… Taraftarlarımızın sıcaklığı ile buzları eritiyoruz. Onlardan istediğimiz bize her daim destek olsunlar ve yanımızda olsunlar.’’

Haber: Santra Dergisi (Yetkin Etkin)



