PFDK, Abat kararını açıkladı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ya tedbirli olarak sevk edildiği için stadyumlara girişi askıya alınanBaşkanı Abdullah Abat soruna ilginç bir çözüm üretmişti. Maçı stadyumun dışından bir vinç tepesinden seyreden başkan hakkında beklenen PFDK kararı dün akşam saatlerinde açıklandı. PFDK’ya sevkten dolayı Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan maçta tribünde yerini alamayan Başkan Abat hakkındaki kararını açıklayan kurul, “Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına” karar verdi.

14. Hafta karşılaşmalarında Bolu’da ağırlayacağımız Bandırmaspor maçında tribündeki yerini alacak olan Kulüp Başkanı Abdullah Abat hakkındaki karar oy çokluğu ile alındı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 23:20