PFDK Bolu’yu yakacak!

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “BOLUSPOR Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, BOLUSPOR Kulübü futbolcusu ÜMİT KURT'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”