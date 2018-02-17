Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. – ÜMRANİYESPOR, BALIKESİRSPOR BALTOK-MKE ANKARAGÜCÜ, GAZİANTEPSPOR-ADANA DEMİRSPOR maçlarında yaşanan olaylar ve çeşitli sebeplerden ötürü disiplin kuruluna sevkedilen, aynı zamanda Boluspor’un rakipleri olan İstanbulspor, Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Gaziantepspor’a PFDK adeta ceza yağdırdı. Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararlarında şu ifadelere yer verildi: “İSTANBULSPOR A.Ş.‘nin, 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. – ÜMRANİYESPOR Spor Toto TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.‘nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. – ÜMRANİYESPOR Spor Toto TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ‘ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”