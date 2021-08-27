PFDK cezaları açıkladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Erzurumspor’a 16 bin TL para ve ihtar cezası verdi. Para cezası gerekçesi olarak Bursaspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları gösterildi. Mavi beyazlı ekip ihtar cezasını ise en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı aldı.

- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 22.08.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, yedek kulübesinde bulunan mensuplarının oturma düzenine ve yedek kulübesi arkasında yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

- KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, 22.08.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan mensuplarının sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 22.08.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan YENİ KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü görevlisi OKTAY KARADAĞ'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü görevlisi OKTAY KARADAĞ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 23.08.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- EYÜPSPOR Kulübünün, 21.08.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, basın toplantı odasında röportaj panosunun bulunmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, Çim Saha Sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.