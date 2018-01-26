Haber: Esra Öztürk

Boluspor’un 21 Ocak’ta oynadığı Akın Çorap Giresunspor maçının hakemi Volkan Bayarslan’a sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na(PFDK) sevkedilen Akın Çorap Giresunspor idarecisi İbrahim Özkul’un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akın ÇorapGiresunspor Kulübü idarecisi İbrahim Özkul‘un, 21.01.2018 tarihinde oynanan Akın ÇorapGiresunspor-Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 tl para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

PFDK’nın PTT 1.Lig takımlarıyla ilgili kararı şu şekilde;

BalıkesirsporBaltokKulübünün, 20.01.2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor - BalıkesirsporBaltok TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 13 futbolcu yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 22.500.-TL para cezası ile cezalandırıldı.

Samsunspor Kulübünün, 22 Ocak 2018 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep Futbol KulübüSamsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

12- Büyükşehir BLD. Erzurumspor Kulübü idarecisi KadirOvat'ın, 21.01.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir BLD. Erzurumspor-MKE Ankaragücü TFF 1. Lig müsabakasında rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 tl para cezası ile cezalandırıldı.

13- Denizlispor Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan Denizlispor – Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına kara verildi.