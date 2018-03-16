Haber: Semih Baykal

Ligin 27.haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Boluspor, maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti. PFDK’ya sevk edilen Boluspor’a 15 Bin TL para cezası verildi. Boluspor’a verilen cezası ile ilgili TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Boluspor Kulübünün, 10.03.2018 tarihinde oynanan Boluspor-Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

Boluspor dışında PFDK'ya sevk edilen Spor Toto 1. Lig takımları ve oyuncuları ile ilgili kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- Gaziantepspor Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Denizlispor Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan Denizlispor - Büyükşehir BLD. Erzurumspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verilmiştir.

3- Denizlispor Kulübü yöneticisi Ali Fırat'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

4- Denizlispor Kulübü antrenörü Mehmet Polat'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Eskişehirspor Kulübünün, 12.03.2018 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Altınordu A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU alt tribün 124,125 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Eskişehirspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- MKE Ankaragücü Kulübünün, 12.03.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor A.Ş.-MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Balıkesirspor Baltok Kulübü sporcusu Leo Steve Beleck A'beka'nın, 12.03.2018 tarihinde oynanan Adanaspor A.Ş.-Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,