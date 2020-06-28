PFDK’dan Ceza Çıkmadı

Boluspor Kulübü’nün Altınordu maçında az sayıda güvenlik bulundurması konusunu karara bağlayan PFDK kırmızı-beyazlı kulübe ceza vermedi.

PFDK’dan Ceza Çıkmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Buna göre Boluspor Kulübü’ne ceza verilmediği açıklandı. TFF’den açıklanan karar şöyle: “ BOLUSPOR Kulübü hakkında, 21.06.2020 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ALTINORDUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,” karar verilmiştir.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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