PFDK’den Boluspor’a ceza

Haber: N. Halid Altundal

Beypiliç Boluspor Kulübü, 26 Ekim Pazartesi günü Bolu’da yapılan Menemenspor karşılaşmasında stada “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na(PFDK) sevkedildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) 29 Ekim Perşembe günü sevkedilen konuları görüşmek üzere toplandı. PFDK, Beypiliç Boluspor’un Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 13:15