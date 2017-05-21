Haber: Ceylan Beykoz

4 gün süren mücadelelerde Kızlar-Erkekler ve Karma kategorilerinde müzik eşliğinde oldukça keyifli maçlar oynandı. Maçlar sonrasında 3 kategoride de şampiyonlar belli olurken, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:

Erkekler

1.Latif-Kağan

2.İlkay-Bünyamin-Hakan

3.Fuat-Kadir

4.Enes-Ömer

Kızlar

1.Hale-Buse

2.İrem-Merve

3.Özge-Dilanur

4.Esra-Seden

Karma

1.Merve-Latif

2.Özge-İlkay

3.Hale-Kağan

Veteranlar

Erkekler

1.Emre-Fatih

2.Celalettin-Sadullah

3.Samet-Süha

Bayanlar

1.Ebru-Simge

2.Derya-Özge

3.Fatma-Seda

Karma

1.Emre-Ebru

2.Süha-Derya

3.Fatma-Umut