Haber: Ceylan Beykoz
4 gün süren mücadelelerde Kızlar-Erkekler ve Karma kategorilerinde müzik eşliğinde oldukça keyifli maçlar oynandı. Maçlar sonrasında 3 kategoride de şampiyonlar belli olurken, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:
Erkekler
1.Latif-Kağan
2.İlkay-Bünyamin-Hakan
3.Fuat-Kadir
4.Enes-Ömer
Kızlar
1.Hale-Buse
2.İrem-Merve
3.Özge-Dilanur
4.Esra-Seden
Karma
1.Merve-Latif
2.Özge-İlkay
3.Hale-Kağan
Veteranlar
Erkekler
1.Emre-Fatih
2.Celalettin-Sadullah
3.Samet-Süha
Bayanlar
1.Ebru-Simge
2.Derya-Özge
3.Fatma-Seda
Karma
1.Emre-Ebru
2.Süha-Derya
3.Fatma-Umut
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!