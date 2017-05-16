Haber: Aysun Beykoz

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Müdürlük binasının karşısında bulunan alanı plaj voleybolu sahasına çevirdi. Getirilen özel kum ve malzemelerle birlikte yerleştirilen tribün turnuvayı daha da renklendirdi. Müzik eşliğinde gerçekleşen turnuvada Gençler ve Veteranlar kategorilerinde maçlar oynanıyor. Gençler 4 bayan, 4 erkek ve 8 karma takım, Veteranlarda ise 6 erkek, 2 bayan ve 4 karma takım mücadele ediyor. 2 set ve 21 sayı üzerinden oynanan maçlarda heyecan Perşembe günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak ve ödül töreni 19 Mayıs Cuma günü yapılacak. Turnuvada ilk gün maçlarında Bayanlarda Esra-Sedan ile Özge-Dilan ilk maçta karşılaştı. Maçı Özge-Dilan ikilisi 21-11 ve 21-9’luk setlerle 2-0 kazandı. Diğer mücadelede ise Hale-Buse ikilisi Merve-İrem ikilisi ile karşılaştı. İlk seti Merve-İrem 21-14, 2.seti ise Hale-Buse 21-19 alınca 3.sete gidildi. 3.seti 15-13 alan Hale-Buse ikilisi maçtan 2-1 galip ayrıldı. Turnuvada Genç Erkekler ve Veteranlarda da heyecan sürdü.

İftardan sonra turnuvada

Gazetemize özel açıklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem Ramazan ayında plaj voleybolu ve sokak basketbolu turnuvaları düzenleneceğini ve bu maçların GHİSM Voleybol ve Basketbol sahalarında oynanacağını söyledi. Ertem önümüzdeki günlerde basın mensupları ile paint-ball müsabakası oynayacaklarını da belirtti.