HABER:S. Özge Yücel

Bolu’nun ev sahipliği yaptığı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 14 – 29 Eylül tarihleri arasında sürecek olan Plak Atışları 2. Kademe antrenörlük kursu açıldı. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Şahin Ertem ve şube müdürleri Plak Atışları 2. Kademe Antrenörlük Kursunu yerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilimizin bu branşta her türlü imkana sahip olduğu ve bu branşın ilimizde geliştirilmesi konusunda neler yapılabileceği konuşuldu. Ertem, Plak Atışları 2. Kademe Antrenör adaylarına ve eğitmenlere kurs süresince ve sonrasında başarılar diledi.