Play-Of cepte





Haber: C. Kutay Aykan

Ligin lideri Mudanya ile Bursa'da karşılaşan kırmızı beyazlılar mücadeleden 29-29'luk sonuçla ayrıldılar. Play-Of'u cebine koyan Bolu Belediyespor Kadın Hentbol takımı ligin bitimine bir hafta kala zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmayı başardı. Maçın ilk yarısı 16-15 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Ekibimizde İrem Erkara 7 golle en skorer isim oldu. Bolu Belediyespor Kadın Hentbol takımımız 27 Mart'ta Göktürk GSK'yı evinde konuk edecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 11:53