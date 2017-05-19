Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta Süper Lige Malatyaspor’un 87.dakikada yediği golle elinden kaçıran Boluspor Play-Off yolunda en önemli maça bugün çıkıyor. Diğer ihtimallere işi bırakmak istemeyen temsilcimiz maçtan galip ayrılarak Play-Off’a kalmak istiyor. Kendi göbeğini kendi kesmek isteyen Boluspor kazanamaması halinde Altınordu’nun Eskişehir’e karşı puan kaybetmesini bekleyecek. Boluspor ikili averajda üstünlüğü olduğu Giresunspor’un puan kaybı halinde, Manisaspor’u yenerse rakibini geride bırakacak. Boluspor Göztepe’nin puan kaybetmesi halinde, kazanırsa İzmir ekibini de geride bırakacak. Kırmızı beyazlılarda cezalı Santos ve sakat Furkan dışında eksik bulunmuyor. Ligde kalmayı geçen hafta garantileyen Manisaspor’un maça yedek ağırlıklı bir takımla çıkması bekleniyor.

Bilet 1 Lira Maç TRT Spor’da

Kritik maçın biletleri haftaiçinde yönetim kararıyla 1 TL’den satılmaya devam ediyor. Bolu dışından otobüs organizasyonu ile birçok kırmızı-beyazlı taraftarın maça gelmesi beklenirken, mücadele TRT Spor’un dönüşümlü yayınının içinde yer alacak.

U21’ler şampiyonluk maçına çıkıyor

U-21’de son haftaya lider giren Boluspor, son hafta maçında bugün saat 14.30’da Manisaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar son maçta ikili averajda Yeni Malatya’dan üstün olduğu için 1 puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek.