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Play-Off gelirse 1.lige düşme kalkacak!

Erteleme kararının uzaması durumunda şampiyonu belirlemek için gündeme getirilen Play-Off seçeneği hayata geçerse küme düşme kalkacak.

Play-Off gelirse 1.lige düşme kalkacak!

Haber: Ceylan Beykoz

Küme düşme kalkarsa, gelecek sezon Süper Lig, 1. Lig’den çıkacak olan 3 takımla birlikte 21 ekiple oynanacak. Liglerin ertelenme kararının alındığı toplantıda Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği’nden süreçle ilgili bir planlama ve takvim istemişti. Bununla ilgili A, B ve C planlarının hazırlığı gündeme geldi. Bu kapsamda önceki gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında seçenekler masaya kondu. Senaryolardan en ses getireni ise Play-Off sistemi oldu. Her ne kadar zirve yarışında yer alan kulüpler şimdilik Play-Off seçeneğine sıcak bakmasa da sürecin uzaması halinde devreye girmesi muhtemel senaryolardan biri de bu. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ligde ipi göğüsleyecek takımı statüsü daha sonra belirlenecek olan Play-Off müsabakaları belirleyecek.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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