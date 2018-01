Haber: Semih Baykal

Köroğlu Otelde gerçekleşen Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligin Play Off kurama çekimine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman, Bolu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Bolu ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Bolu Futbol Federasyon İl Temsilcisi Cemalettin Metin, Bolu TÜFAT Yöneticisi Ali Beykoz, Hakem komitesi başkanı Ramazan Musluk, Taban Birlikleri Yöneticileri, Kulüplerin Yöneticileri ve Antrenörleri katıldı. Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligin Play Off Grubunun ilk haftası 21 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kur çekimi öncesi Bolu ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen yaptığı açıklamada; “Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürüm, Sayın eski ASKF Başkanım, Taban Birliklerinin değerli yöneticileri, kulüplerimizin çok değerli Başkanları, hocaları hepiniz kura çekimine hoş geldiniz. Ben grup müsabakaları sonucu 6 takımın haricinde kalan takımlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu bir son değil. İnşallah onlar içinde önümüzdeki yıl iyi bir başlangıç olur. Son 6’ya, play offa kalan takımlarımızı da tebrik ederim. İnşallah hepsi kazançlarının, çalışmalarının karşılığını bulurlar. Bir tane şampiyon olacak. Allah hepsinin gönlüne göre verir diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Play Off Gruplarına kalan takımlara başarılar dileyen Bolu Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Şahin Ertem; “Çok değerli Belediye Başkan Yardımcım, Çok değerli ASKF İl Başkanım, Çok değerli Futbol İl Temsilcim, Taban Birliklerinin değerli yöneticileri, Bolu TÜFAT Yöneticimiz Sayın Ali Beykoz, tüm kulüp yöneticilerimiz, kulüp idarecilerimizi şahsım ve kurum adına selamlıyorum. Az önce Zekeriya Beyin söylediği gibi neticede bu bir spordur. Play Offa kalsak da kalmasak da bütün kulüpleri katılım ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Play Offa kalan 6 takımada başta Geredespor’a, Göynük Belediyesi Spor’a, Kıbrıscıkspor’a, Elvan İnşaat Kızıkspor’a, Karacasu 2011’e ve Bolu Belediyespor Kulübüne de başarılar diliyorum. Bu bağlamda da hak edenin kazandığı, mücadelenin bol olduğu ve kazanının bol olduğu müsabakalar diliyorum” dedi. Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligin Play Off grubuna Geredespor, Göynük Belediyesi Spor, Kıbrıscıkspor, Elvan İnşaat Kızıkspor, Karacasu 2011 ve Bolu Belediyespor Kulübü takımları yükseldi. Gerçekleşen kura çekiminde Play Off Grubunun ilk hafta fikstürü belli oldu. kura çekimi sonucunda oluşan fikstür şu şekilde;

Elvan İnşaat Kızıkspor – Geredespor

Karacasu 2011 – Kıbrsıcıkspor

Bolu Belediyespor – Göynük Belediyespor