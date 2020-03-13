Play-Off Hazırlıkları Sürüyor

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Belediyespor 2019-2020 TVF Kadınlar 1.Lig’inde oynadığı 22 maçın ardından sezonu 4.sırada tamamlayarak play-oflara kalmaya hak kazandı. Filenin Sultanları play-of için Bolu’da ve Bursa’da kampa girecekler. Bugün gerçekleştirilen antrenmanla birlikte Bolu Belediyespor voleybol takımımız kamp dönemine girdiler. Kampın ilk gününde takımımız çift antrenman yaptı. Sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanda fitness çalışan sporcularımız öğlenden sonra ise 17 Temmuz Spor Salonu’nda yenilenme çalışmalarıyla devam etti. Sultanlar ve teknik ekip Cumartesi de çift antrenman yapacak. Pazar günü ise sabahtan yapılacak antrenmanın ardından sporcularımız ve teknik ekibimiz Bursa’da oynanacak play-oflar için yola çıkacaklar. Pazartesi günü Bursa’da yapılacak antrenmanın ardından kamp dönemi son bulacak. Bolu Belediyespor voleybol takımımız 17 Mart Salı günü saat 12:00’da Kale 1957 Spor ile karşılaşacak, 18 Mart Çarşamba günü saat 12:00’da Kuzeyboru ile karşılaşacak olan ekibimiz son maçını ise 19 Mart Perşembe günü Mardin Büyükşehir Başak Spor ile yapacak.