Play-Off Heyecanı 2 Şubat’ta Başlıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Fikstür çekiminin yapıldığı organizasyon öncesi ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yemekte, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, hakemler, gözlemciler, kulüp başkanları ve antrenörler bir araya geldi. Kura çekimi öncesi bir değerlendirme yapan TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin , 2019-2020 sezonunda yaş gruplarında ve amatör ligde mücadele eden takımlara başarılar diledi. ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen ise mücadelelerin centilmence geçmesini temenni etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, amatör sporculara teşekkür ederek play-off’a kalan takımlara başarılar diledi.

Bu Yıl Erken Bitecek

Futbol İl Temsilcisi Cemallettin Metin geçen sezona göre bu sezon daha az takımın ligde mücadele etmesi nedeniyle maçların daha erken tarihte biteceğini belirtti. BAL liginin bitiş tarihini de düşündüklerini belirten Metin baraj maçını 19 Nisan’da oynatmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

İşte İlk Hafta

Kulüp temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmede üniversitenin devre arası tatilini düşünülmesi gerektiği ve ligin buna göre başlaması gerektiği vurgulandı. Değerlendirmeler sonrası maçların 2 Şubat Pazar günü başlamasına karar verildi. Buna göre 10 hafta sürecek maçlar sonrası ligi ilk sırada tamamlayan takım Göynük Belediyespor küme düşerse direkt olarak BAL ligine çıkacak. Ancak Göynük Belediyespor ligde kalırsa, 2 takım 19 Nisan’da Bolu Atatürk Stadı’nda baraj maçı oynayacak. İşte play-off’ta ilk hafta maçlarının programı:

Yeniçağaspor-Bolu Belediyespor

Gençlergücü-Geredespor

Özel İdare-Kıbrıscıkspor