Play off heyecanı başlıyor

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler 2. Liginde mücadele eden Boluspor Bolu Belediyespor ligin normal sezonunu 29 puanla 4.sırada tamamladı. Grubunu ilk 8 sırada bitirerek Play Off’a kalma hakkını elde eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı A grubunu 31 puanla 5.sırada tamamlayan Tenis Eskrim Dağcılık takımının rakibi oldu. B grubunu ilk 4’te tamamlayarak ev sahibi avantajını elde eden temsilcimiz serinin 1 – 1 olması halinde son maçı evinde oynama hakkını elde etti. Play Off mücadelenin ilk maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Play Off’un ikinci mücadelesi ise 9 Nisan Salı günü saat 15.00’da İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanacak. Mücadelede seriyi 2 yapan takım Play Off grubuna kalma hakkını elde edecek. Seride durumun 1 -1 olması halinde son maç ise Bolu’da oynanacak.