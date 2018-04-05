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05 Nisan 2018 Perşembe
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    Spor Toto 1’inci Lig'in 29'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

    05 Nisan 2018 Perşembe 11:42
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    Play off inadı sürüyor
    Haber: Esra Öztürk

    Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Adana Demirspor, Gaziantep Arena'da karşı karşıya geldi. Zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren tek gol, 78. dakikada penaltıdan Özgürcan Özcan attı. Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep, puanını 50'ye çıkartıp 4. sıraya yükseldi. Üst üste 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 34 puanla 13. sıraya geriledi.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Süleyman Abay, Murat Şener, Bersan Duran

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Adama (Dk.75 Himmet Ertürk), Del Valle(Dk. 90 Murat Ceylan), Gökhan Alsan, Segbefia (Dk.46 Serdar Deliktaş), Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Özgür Can Özcan, İsmail Konuk

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele(Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Adil Demirbağ, Aires (Dk. 62 SergiyPolitylo), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Mendy (Dk. 82 Aydın Yılmaz), Atabey Çiçek

    Gol: Dk. 78 Özgür Can Özcan (penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)

    Sarı kartlar: Dk. 48 Atabey Çiçek, Dk. 64 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 83 Yasin Palaz, Dk. 90 Özgür Can Özcan, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    2’nci dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında orta sahadan atılan topla ceza alanı önünde buluşan Özgür, kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

    9’uncu dakikada Adama’nın pasıyla buluşan DelVale’nin ceza alanı ön çizgisinde attığı şutta top az farkla auta çıktı.

    11’inci dakikada Özgür’ün ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Del Vale kafayla vurdu. Savunma oyuncuları topu kale çizgisi üzerinden kornere gönderdi.

    22’nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun yaptığı ortada topa iyi yükselen Segbefia kafayla vurdu. Top kaleci Kurtuluş’ta kaldı.

    77’nci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Özgür savunma oyuncuları tarafından

    86’ıncı dakikada Gazişehir kontra atağında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Himmet'in şutunda defans topu gol çizgisinden çıkardı. düşürüldü. Hakem Süleyman Abay pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan

    Özgür’ün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

    Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1’inci, Ligin, 29uncu

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