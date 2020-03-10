Play-Off Maçları Ne Zaman?

Haber: Aysun Beykoz
Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde play-off’a kalan takımlar ve maçların oynanacağı salon belli oldu. Buna göre; A Grubu’nda Kale 1957, Sarıyer Belediye, Çanakkale Belediye, Bolu Belediye, B Grubu’nda ise İlbank, Kuzeyboru, Mardin BŞB Başakspor ve Berlin Döner Antalyaspor takımları play-off’a kalan takımlar oldu.
İşte Play-Off Takvimi
1. Lig Kadınlar Yarı Final
Tarih: 17-18-19 Mart 2020
Yer: Bursa (Cengiz Göllü)
1. Lig Kadınlar Final
Tarih: 23-24-25 Mart 2020
Yer: Bursa (Cengiz Göllü)