Play-Off Maçları Ne Zaman?

Haber: Aysun Beykoz

Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde play-off’a kalan takımlar ve maçların oynanacağı salon belli oldu. Buna göre; A Grubu’nda Kale 1957, Sarıyer Belediye, Çanakkale Belediye, Bolu Belediye, B Grubu’nda ise İlbank, Kuzeyboru, Mardin BŞB Başakspor ve Berlin Döner Antalyaspor takımları play-off’a kalan takımlar oldu.

İşte Play-Off Takvimi

1. Lig Kadınlar Yarı Final

Tarih: 17-18-19 Mart 2020

Yer: Bursa (Cengiz Göllü)

1. Lig Kadınlar Final

Tarih: 23-24-25 Mart 2020

Yer: Bursa (Cengiz Göllü)