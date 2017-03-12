Haber: Esra Öztürk

Maçın başından sonuna üstünlüğünü koruyan Ankara temsilcisi sahadan 55 – 48’lik skorla galip ayrılarak Bolu’da oynanacak maç öncesi avantajlı olan taraf oldu. Play – Off müsabakalarında 1 – 0 geri düşen Bolu Belediyespor Boluspor Orman Gençlik takımını 13 Mart Pazartesi günü saat 17:00 da Karaçayır Spor Salonu’nda konuk edecek. Temsilcimiz maçı kazanırsa 3.maç yine Ankara’da oynanacak. Maçı konuk ekip kazanırsa seri 2-0 sona erecek ve Orman Gençlik yarı finale çıkacak.