Haber: Gönül OlutürkTBL 2. Ligi B grubunda mücadele eden Bolu BelediyesporBoluspor Erkek Basketbol Takımı ligin 19.haftasında sahasında Edirne Bld. Edirnespor’ukonuk eti. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor88 – 66 kazandı.maçın ilk periyotta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Karşılıkla sayılarla geçen ilk periyodu Boluspor Bolu Belediyespor basketbol takımı 19 – 17 önde tamamladı. Boluspor, ikinci periyoda etkili başlayan taraf oldu. Bu periyotta farkı 16 sayıya çıkaran Bolu BelediyesporBoluspor basketbol takımı ilk yarıya 48 – 32 önde girdi. Boluspor basketbol takımı bu periyotta 29 sayı kaydederken, rakibini Edirne Belediyesi ise 15 sayı bulabildi. Bolu takımı bu periyotta da rakibine karşı üstün oyunun sergiledi. Boluspor Bolu Belediyespor son periyoda 72 – 43 önde girdi. Final periyodu öncesi Boluspor farkı 29 sayıya çıkarmayı başardı. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Bolu Belediyespor takımı maçı 88 – 66 kazandı. Bolu Belediyespor’da Erhan Kocamış attığı ve Edirne Bld. Edirnespor’da Eren Beyaz attıkları 17 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu. Bolu Belediyespor’daKocamış’ı16 sayıyla Can Nurkan ve 14 sayıyla Serhat Doğanay takip etti. Galibiyetin ardından puanını 33’e çıkaran Boluspor averajla 2.sıraya yerleşirken, Edirnespor ise 3.sıraya geriledi. Bolu BelediyesporBoluspor Basketbol takımı ligin 20. Hafta karşılaşmasını UPS Spor’a konuk olurken,rakip Edirne Bld. Edirnespor ise Mersin BŞB’yi konuk edecek.

POTADA VALİ DESTEĞİ

Bolu Valisi Aydın Baruş, Türkiye Basketbol 2.ligi B grubunun 19.haftasında oynanan Bolu BelediyesporBoluspor - Edirne Bld. Edirnespor maçını seyreden isimler arasında oldu. Maça gelip Bolunun dev adamlarına destek olan Vali Baruş, maç sonunda takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Salon: Karaçayır

Hakemler:Özkan Talo, Mustafa Candemir Tabak, Yasin Gülap

BolusporBolu Belediyespor: Erhan Kocamış, Can Nurkan,Burak Can Dilmaç, Oğulcan Metehan Deniz,Samed Demirok, Serhat Doğanay, Rahim Rızvanoğlu, Hakan Şanlı, Ayberk Güleryüz, Tufan Fındıklı, Berkay Burak Aygün, Efe Ayberk Kayalar

Edirne BLD. Edirnespor: Erhan Yetim, Asım Özberkan, Arın Soğancıoğlu, Eren Beyaz, Erman Demirer, Berat Kazım Gümüş, Emre Yavuklu, Hasan Seçkin, Berke Sungur, Serhan Kıvrak

1P: 19 – 11, 2.P: 48 – 32, 3.P:72 – 43, 4.P: 88-66

16 Mart Cuma

14.30: Final Spor – Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 89 – 71

17 Mart Cumartesi

13.00: Boluspor Bolu Belediyespor - Edirne BLD. Edirnespor: 88 – 66

14.00: İzmir BŞB - Mamak Bld. Yeni Mamak Spor: 71 – 81

15.00: Erzurum BŞB Gençlik - Fethiye Belediye: 62 – 75

16.30: Mersin BŞB - Gemlik Basketbol: 80 – 64

19.00: Tenis Eskrim Dağcılık – UPS Spor: 68 – 74