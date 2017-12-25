Haber: Semih Baykal
Her 2 ligde oynanan son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Çetiner Erdoğan A Grubu
Göynük İdman Yurdu 1 – Karacasu 2011 2
Bolu Belediyespor 4 – Gençlergücü 3
*E.İ.Kızıkspor ve Bolu Belediyespor play-off’a kaldı.
Çetiner Erdoğan B Grubu 10.Hafta
Yumrukayaspor 1 – Göynük Belediye 10
Geredespor 3 – Mengen Belediyespor 0
Özel İdare Köroğlu 2 – Kıbrıscıkspor 2
*Geredespor, Göynük Belediyespor ve Kıbrıscıkspor play-off’a kaldı.
U16 Ligi Play Off 6.Hafta
Kıbrıscıkspor 3 – Aladağspor 4
Gençlergücü 0 – E.İ.Kızıkspor 3
*Şampiyon olan Kızıkspor ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.
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