banner128

banner101

23 Mart 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Play-Off’lardan Çıkmak İstiyoruz

    Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ligde kalan 9 maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çarıkçı oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Göztepe ve Altınordu maçlarını kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.

    23 Mart 2017 Perşembe 12:31
    Bu haber 37 kez okundu
    Play-Off’lardan Çıkmak İstiyoruz

    HABER: Ceylan Beykoz

    “Ben Bu Başarıyı Kabul Etmiyorum”

    Çarıkçı açıklamasında “Sezona iyi başladık, lider olduk, 2’inci olduk 4’üncü 5’inci olduk. Ara transferde transferler yaptık ama maalesef ikinci devreye hiç iyi başlayamadık hiç beklemediğimiz bir puan ortaya çıktı. Geçmişe göre ne kadar başarılı görünse de ben bu başarıyı kabul etmiyorum. Bunu teknik heyetle paylaştım ve aldığımız 35 puan iyi bir puan değil. Bana göre 12 puan bizim kaybımız oldu. Bu hafta iyi oynadık, lig dördüncüsünü yendik, önümüzde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile maçımız var” dedi.

    “Eskiye Sünger Çekiyoruz”

    Geriye kalan 9 haftada başarılı sonuçlar alarak ilk 6’ya girme hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirten Çarıkçı “ Bu saatten sonra 6’ya nasıl gireriz bunların hesabı yapılacak. Eskiye sünger çekiyoruz ve önümüzdeki üç maçlık seri yakalamak istiyoruz. Giresunspor maçından sonra moral de iyi, takımdaki oyunda iyi. Eskişehir ve Denizli maçlarında iyi oynadık ama şansızlık vardı. Bu hafta biraz şanslıydık. Artık geleceğe bakacağız Boluspor’u ilk 6’ya nasıl sokarız ona bakacağız ve ilk ikiden çıkamadık ama belki ilk 6’dan çıkacağız artık bunu zorlayacağız” ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulübü, Başkanı, Necip, Çarıkçı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129