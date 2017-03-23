HABER: Ceylan Beykoz



“Ben Bu Başarıyı Kabul Etmiyorum”

Çarıkçı açıklamasında “Sezona iyi başladık, lider olduk, 2’inci olduk 4’üncü 5’inci olduk. Ara transferde transferler yaptık ama maalesef ikinci devreye hiç iyi başlayamadık hiç beklemediğimiz bir puan ortaya çıktı. Geçmişe göre ne kadar başarılı görünse de ben bu başarıyı kabul etmiyorum. Bunu teknik heyetle paylaştım ve aldığımız 35 puan iyi bir puan değil. Bana göre 12 puan bizim kaybımız oldu. Bu hafta iyi oynadık, lig dördüncüsünü yendik, önümüzde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile maçımız var” dedi.

“Eskiye Sünger Çekiyoruz”

Geriye kalan 9 haftada başarılı sonuçlar alarak ilk 6’ya girme hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirten Çarıkçı “ Bu saatten sonra 6’ya nasıl gireriz bunların hesabı yapılacak. Eskiye sünger çekiyoruz ve önümüzdeki üç maçlık seri yakalamak istiyoruz. Giresunspor maçından sonra moral de iyi, takımdaki oyunda iyi. Eskişehir ve Denizli maçlarında iyi oynadık ama şansızlık vardı. Bu hafta biraz şanslıydık. Artık geleceğe bakacağız Boluspor’u ilk 6’ya nasıl sokarız ona bakacağız ve ilk ikiden çıkamadık ama belki ilk 6’dan çıkacağız artık bunu zorlayacağız” ifadelerine yer verdi.