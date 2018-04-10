Haber: Semih Baykal

İyi bir oyunla aldıkları 3 puanla ilk 2 şansının devam ettiklerini belirten Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı “4 maçımız kaldı. Dünde rakibimiz Elazığspor ile 90 dakika zor bir mücadele oynadık. Elazığspor, Boluspor’dan alacağı 3 puanla Play-Off iddiasını sürdürmek istiyordu. Ama dünkü maçta Boluspor iyi bir oyunla 3 puan almasını bildi. Play-Off’lar öncesi bir tık öne geçtik. Geçen seneye göre biraz daha iyi durumdayız. Son iki maçta Play-Off’u garantileriz diye düşünüyorum. Artık bu hafta Adanaspor maçına bakacağız. Bu ligde ilk 2 şansımızda devam ediyor zayıfta olsa. Ama önce ilk 6 yolunda bu hafta zor engeli geçtik. İnşallah bu hafta Adanaspor maçını da aldığımız takdirde Boluspor Play-Off’ları garantilemiş olur” ifadelerini kullandı.

“HEP BERABER YAŞAYACAĞIZ”

Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını belirten Çarıkçı “Belki 2 hafta kala Play-Off maçlarına biraz daha sistemli çalışacağız. Ama bekleyeceğiz. Şu iki hafta içinde ilk 2 mi olacak, ilk 6 mı olacak inşallah bu süreci hep beraber yaşayacağız. Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu maçta da bazen rakip kaleci maçta bazı hareketler yaptı. Bazı taraftarlar buna tepki gösterdi. Bunda herkes rahat olsun. Zaten maçın ardından temsilci ile bir görüşme yaptım. Bu konuda da rakip takımın kalecisinin yapmış olduğu hareketlerin doğru olmadığını söyledim. Onlarda bunu kabul ettiler. Taraftarımız sabırlı olsun. Ceza aldırmasınlar. Boluspor maddi anlamda da çok iyi değil. Bu paraları federasyona vermek istemiyoruz. Onun için biraz daha dikkatli olsunlar. Diğer rakip taraftarların heyecanına girmesinler. Boluspor iyi yolda. Bu taraftar ve Bolu’nun esnafı başta Belediye Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldular. İyi günde, kötü günde bunlara her zaman teşekkür ediyorum. Taraftarımıza, basınımıza, esnafımıza ve Belediye Başkanımıza.”

“TARAFTARLARIMIZA O DESTEĞİ VERECEĞİZ”

eri kalan maçlarda taraftarı stada çağıran Başkan Çarıkcı; “Taraftarımıza çağrımız, özellikle artık bu maçta taraftarı biraz daha fazla bekliyordum. Elazığspor önemli maçtı. İnşallah bundan sonra taraftarımız, takımımızı bu Play-Off’larda desteklemek için şimdiden taraftar grupları önlem alır, biraz daha hareket kazandırır. Bu konuda bizlerde taraftarlarımıza o desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.