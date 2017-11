Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu U – 16 Liginin son haftasında Aladağspor ile Kıbrıscıkspor karşı karşıya geldiler. Bu maç öncesi Aladağspor takımı play offa kalma yolunda büyük avantaj elde ederken Kıbrıscıkspor takımının Play off grubuna kalma umudu bu son maça kalmıştı. Play off grubuna kalmak için kısasıya mücadele eden iki takımın karşılaşması Batuhan ve Faruk’un golleriyle 1-1 berabere kaldı. Kıbrıscıkspor bu beraberlik ile puanını 5e çıkararak U – 16 ligi Play off grubuna kalmayı başardı. Maça etkili başlayan Aladağspor, mücadelenin daha ilk dakikasında golü bularak rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçın 1.dakikasında Aladağlı oyuncu Batuhan takım arkadaşının açtığı ortayı güzel vuruşla tamamlayarak topu ağlara yolladı. Maçın ilk dakikasında kalesinde golü gören Kıbrıscıkspor ne olduğunu anlayamadı. Maçta farkın açılmasını istemeyen Kıbrısçıkspor takımı rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Kıbrıscıkspor’un geliştirdiği tehlikeli ataklarını Aladağlı kaleci Emre fırsat vermeyerek pozisyonlara engel oldu. İlk yarının ilerleyen dakikalarında iki takımda ataklarını sıklaştırdılar. Ama iki takımda girdikleri pozisyonlardan yararlanamadılar. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 1-0Aladağspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıya Kıbrıscıkspor daha etkili başladı. Maçta geride alan Kıbrıscıkspor takımı beraberlik golü için rakip kalede etkili olmaya çalışsa da buna defans izin vermedi. Kıbrsıcıkspor’un aradığı gol maçın son dakikalarında buldu. Maçın 75.dakikasında Kıbrıscıkspor takımı girdiği pozisyonda Faruk’un topu ağlara görmesiyle maçta durum 1-1e geldi. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın sonunda Kıbrıscıkspor takım oyuncuları play offa kalma başarılarını birbirini tebrik edip, sarılarak kutladılar.

Stad: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: İlker Akbayır, Canser Karaağaçlı, Awal Mubarek Muhammed

Aladağspor U – 16: ** Emre, ** Caner, ** Erdal, ** Buğra, ** E. Yiğit, ** Berke, ** S. Emin, ** Arda, ** Emircan, ** Batuhan, ** Furkan

Kıbrıscıkspor U – 16: ** Seyitcan, ** Polat, ** Berat, ** Kerimcan, ** Ramazan, ** Eray, ** Burak, ** Faruk, ** Kaan Samet, ** Emircan, ** Furkan

Goller: 1.dk. Batuhan ( Aladağspor), 75.dk. Faruk ( Kıbrıscıkspor)