Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig’in 13’üncü haftasında konuk takım olduğu Gençlerbirliği’ne 0-1 mağlup eden Tuzlaspor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Fidan, “Üç puanı aldığımız için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Oyun içerisinde değerlendirmem gerekirse memnun olduğum taraflar vardı. İki haftada 3’er puan alarak kalemizden gol görmeden yolumuza devam ediyoruz. Geldiğim günden beri güçlü bir oyun oluşturmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Ligin sonunda play-off’un içinde olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği cephesi

Aksu mağlubiyeti değerlendirdi

Tuzlaspor maçı ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Yardımcı Teknik Direktörü Hayrettin Aksu, “Ne olursa olsun Gençlerbirliği sonuna kadar mücadele eden bir takım görüntüsü verdi” dedi.

Hayrettin Aksoy, sarı kart cezası nedeniyle Tuzlaspor maçında kulübede yer alamayan Metin Diyadin'in yerine takımın başında sahaya çıktı.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aksoy, ilk yarıda rakiplerine kontrataktan iki pozisyon verdiklerini belirterek, "Bu ataklardan birini gole çevirdiler. Geri düştükten sonra ikinci yarı daha istekli oynamak için sahaya çıktık. Bunu da dönem dönem iyi oyunla gerçekleştirdik. Girdiğimiz pozisyonları golle neticelendiremedik. Ne olursa olsun sonuca bakacak olursak, Gençlerbirliği sonuna kadar mücadele eden, galibiyeti isteyen, golü arayan bir takım görüntüsü verdi." ifadelerini kullandı.