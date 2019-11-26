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Poepon Arada Kayboldu

Boluspor'un 2-0 mağlup olduğu Altınordu maçında golcü oyuncu Rydell Poepon pozisyonsuz bir maçı geride bıraktı.

Poepon Arada Kayboldu

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlı ekibin en skorer oyuncusu olan Rydell Poepon Bilal Kısa'nın olmayışı, Mustafa Durak'ın erken oyunu terk etmesi ile ileride yalnız kalırken, gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Altınordu savunmasının arasında kaybolan tecrübeli oyuncu maçı neredeyse pozisyona girmeden tamamladı. 2 sezondur düşüşte olan Rydell Poepon eski günlerini mumla aratmaya başladı. Boluspor’da geçmiş dönemde 2 sezonda 36 gol atan Rydell Poepon, geçtiğimiz sezon ve bu sezon eski günlerinin çok gerisinde kaldı. Boluspor takımı da 12 haftalık süreçte sadece 10 gol atınca alternatif golcü sıkıntısı yeniden ortaya çıktı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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