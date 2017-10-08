Haber: Esra Öztürk

Ligin ilk 7 haftalık periyodunda Boluspor sadece 8 puan alabildi. Alınan 8 puanda Poepon’un önemli katkısı oldu. Giresunspor, Adana Demirspor ve BB Erzurumspor’a gol atmayı başaran Hollandalı Rydell Poepon takıma ciddi katkı sağladı. Poepon’un gol bulduğu maçlarda kırmızı-beyazlılar Giresunspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra, Adana Demirspor’u 3-1, BB Erzurumspor’u 2-0’la geçti. Kırmızı-beyazlılarda diğer goller ise şu isimler şöyle: Guido, Melih (2), İshak (2), İrfan.