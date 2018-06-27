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27 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Poepon Boluspor’a veda etti

    Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı, takım son durumu hakkında ve transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çarıkcı ayrıca yeni antrenman sahasına rahmetli Adnan Tüfekçi’nin adının verileceğini söyledi.

    27 Haziran 2018 Çarşamba 15:30
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    Poepon Boluspor’a veda etti

    Haber: Semih Baykal

    Yeni sezona daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Boluspor’da kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, santrafor mevkisine yabancı bir oyuncu transfer edeceklerini söyledi. Çarkıcı;“ Transfer çalışmalarına yaklaşık bir ay önce başladık ve bu süre içerisinde 5 transfere imza attık. Santrfor mevkisine yapılacak transferle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sözleşmesi biten Rydell Poepon'un talep ettiği ücreti kendilerine veremeyiz. Bu oyuncuyla görüşmeler sona erdi. O mevkiye daha iyi bir oyuncu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

    “GENÇLERE YER VERECEĞİZ”

    Kadroda genç oyunculara da yer vereceklerini dile getiren Çarıkçı, "Takımda 10 ağabey olacak. Diğer oyuncular ise 20 ile 22 yaş arasında olacak ve onları takımla bütünleştireceğiz. Şu ana kadar 5 transfer yaptık ve yapacağımız 7 transfer ile de transfer sezonunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

    Çarıkcı, takıma değer kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Takımın en büyük değeri, genç oyuncularıdır. Boluspor, bu değerleri sayesinde para kazanan kulüp olacak. Bunun için genç futbolculara daha çok şans tanıyacağız" diye konuştu.

    Boluspor'un her sezon olduğu gibi yeni sezonda da iddialı olacağını kaydeden Çarıkçı, koydukları hedefler doğrultusunda çalışma yaptıklarını vurguladı.

    Necip Çarıkcı, kulübün yaklaşık 3 ay içerisinde ısıtmalı antrenman sahasına kavuşacağını, sahaya rahmetli iş adamı Adnan Tüfekçi'nin isminin verileceğini, kulüp bünyesinde bulunan halı sahalarda da bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulüp, Başkanı, Necip, Çarıkcı

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